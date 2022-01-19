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54 минуты назад

Умер легендарный редактор Vogue

Бывший главный редактор журнала Vogue Андре Леон Телли умер в возрасте 73 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter, одна из самых влиятельных персон в мире моды скончалась в больнице штата Нью-Йорк.

Умер легендарный редактор Vogue
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причины смерти пока неизвестны. Дата прощания с деятелем моды станет известна позднее.

Телли начал работать в сфере fashion-журналистики в 1975 году, когда устроился в журнал Энди Уорхола The Interview. Позднее он перешел в Women's Wear Daily, возглавив его бюро в Париже. После этого Телли проработал пять лет в журнале W, а также в различных изданиях, в том числе The Times.

В 1983 году Телли занял должность директора по новостям моды в Vogue. В этом же году в журнале начала работать журналистка Анна Винтур.

Вместе им удалось сформировать мощную руководящую команду в Vogue. Когда в 1987 году Винтур была назначена главным редактором журнала, она сделала Телли креативным директором — на этой должности он проработал до 1995 года.

В мире,Энди Уорхол,Анна Винтур,Газета The Times,
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