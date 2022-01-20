Китай обвинил США в провокации в Южно-Китайском море

Китайское Минобороны сообщило, что американский эсминец Benfold незаконно вошел в территориальные воды Китая у архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

Как заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, силы НОАК сопроводили американский эсминец и вынесли ему предупреждение с требованием покинуть акваторию.

В военном ведомстве указали, что действия американской стороны нарушили суверенитет и безопасность Китая, что стало «еще одним железным доказательством» попыток Соединенных Штатов создать угрозу безопасности в Южно-Китайском море,

Китай также потребовал от США «прекратить провокационные действия» и пригрозил тяжелыми последствиями.