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53 минуты назад

Минобороны КНР: американский эсминец Benfold вошел в территориальные воды Китая

Китайское Минобороны сообщило, что американский эсминец Benfold незаконно вошел в территориальные воды Китая у архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

Китай обвинил США в провокации в Южно-Китайском море
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, силы НОАК сопроводили американский эсминец и вынесли ему предупреждение с требованием покинуть акваторию.

В военном ведомстве указали, что действия американской стороны нарушили суверенитет и безопасность Китая, что стало «еще одним железным доказательством» попыток Соединенных Штатов создать угрозу безопасности в Южно-Китайском море,

Китай также потребовал от США «прекратить провокационные действия» и пригрозил тяжелыми последствиями.

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