ИКАО: Самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что сведения о минировании самолета Ryanair, который экстренно приземлился в Минске в прошлом году, не соответствовали действительности. Однако ИКАО не стала обвинять какое-либо государство в распространении ложной информации. Об этом пишут РИА Новости.

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Как говорится в отчете ИКАО об инциденте, специалисты так и не обнаружили ни бомбу, ни какие-либо свидетельства ее существования при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве. Это свидетельствует о том, что сообщение о бомбе было намеренно ложным.

Подчеркивается, что распространение ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре. В документе отмечается, что ИКАО не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо государству.

Кроме того в отчете указано, что ИКАО не может опираться на наличие подтверждений данных сведений в виде электронных писем и звонков, так как ничего из этого не было передано непосредственно в саму организацию.