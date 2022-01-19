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1 час назад

Самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации, решили в ИКАО

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что сведения о минировании самолета Ryanair, который экстренно приземлился в Минске в прошлом году, не соответствовали действительности. Однако ИКАО не стала обвинять какое-либо государство в распространении ложной информации. Об этом пишут РИА Новости.

ИКАО: Самолет Ryanair посадили в Минске по ложной информации
Фото: ReutersReuters

Как говорится в отчете ИКАО об инциденте, специалисты так и не обнаружили ни бомбу, ни какие-либо свидетельства ее существования при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве. Это свидетельствует о том, что сообщение о бомбе было намеренно ложным.

Подчеркивается, что распространение ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре. В документе отмечается, что ИКАО не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо государству.

Кроме того в отчете указано, что ИКАО не может опираться на наличие подтверждений данных сведений в виде электронных писем и звонков, так как ничего из этого не было передано непосредственно в саму организацию.

Ранее специалисты ИКАО заявили, что белорусский истребитель МиГ-29 не принуждал самолет Ryanair к посадке в Минске. Факта перехвата со стороны белорусского воздушного судна обнаружено не было.

В мире,РИА Новости,
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