В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
44 минуты назад

США отказались давать деньги талибам

Администрация Соединенных Штатов отказалась предоставлять деньги талибам. Свое решение США обосновали тем, что прямое финансирование движения «Талибан» (запрещенная ООН организация) не соответствует интересам афганского народа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Foreign Policy.

США отказались давать деньги талибам
Фото: ReutersReuters

Он пояснил, что Вашингтон планирует помогать Афганистану через независимые организации и лица, которые в свою очередь организуют поставки лекарств, продуктов питания и предметов первой помощи для афганцев. Салливан отметил, что США не намерены предоставлять талибам карт-бланш, так как они не приняли меры для формирования инклюзивного правительства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Государственный департамент рассмотрит все сценарии наполнения экономики Афганистана ликвидностью. По его словам, Вашингтон в настоящий момент изучает способы предоставления материальной помощи народу страны и уже разморозил для этой цели 280 миллионов долларов афганских активов. С их помощью была оплачена гуманитарная помощь. США вместе с другими странами работают над созданием механизмов, которые позволят помогать афганцам в обход «Талибана».

В мире,Джейк Салливан,Энтони Блинкен,Талибан,ООН,Госдеп США,Foreign Policy,Lenta.ru,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители