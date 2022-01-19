США отказались давать деньги талибам

Администрация Соединенных Штатов отказалась предоставлять деньги талибам. Свое решение США обосновали тем, что прямое финансирование движения «Талибан» (запрещенная ООН организация) не соответствует интересам афганского народа. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Foreign Policy.
Он пояснил, что Вашингтон планирует помогать Афганистану через независимые организации и лица, которые в свою очередь организуют поставки лекарств, продуктов питания и предметов первой помощи для афганцев. Салливан отметил, что США не намерены предоставлять талибам карт-бланш, так как они не приняли меры для формирования инклюзивного правительства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Государственный департамент рассмотрит все сценарии наполнения экономики Афганистана ликвидностью. По его словам, Вашингтон в настоящий момент изучает способы предоставления материальной помощи народу страны и уже разморозил для этой цели 280 миллионов долларов афганских активов. С их помощью была оплачена гуманитарная помощь. США вместе с другими странами работают над созданием механизмов, которые позволят помогать афганцам в обход «Талибана».