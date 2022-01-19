В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
1 час назад

Кулеба призвал украинцев держать «головы холодными»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинских граждан «держать голову холодной» и не поддаваться панике. Это было сказано в контексте заявлений о якобы «агрессии со стороны России». Он заверил украинцев в полном контроле ситуации.

Кулеба призвал украинцев держать «головы холодными»
Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpressimagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress

В настоящее время с официальным визитом на Украине находится канадская коллега Кулебы - Мелани Жоли. Главы украинского и канадского министерств провели совместный брифинг.

«Наш разговор подтвердил: мы выступаем единым дипломатичным фронтом и вместе мобилизуем международную поддержку Украины в этой сложной ситуации. Ситуация под контролем, поэтому прошу не поддаваться панике. Помните, что украинцы побеждают, когда держат голову холодной, а сердце горячим», - приводит ТАСС слова Кулебы.

Украинский министр также рассказал об «активизации большой дипломатии», имеющей своей целью «сдержать Россию от реализации агрессивных планов».

«У нас беспрецедентная плотность международных визитов в Киев в январе», - поделился министр Кулеба.

Во вторник, 18 января, украинское министерство сообщало о получении поставок военной помощи от Великобритании. В частности, речь шла о легких противотанковых средствах. В тот же день ранее, канадское телевидение сообщало об отправке на Украину «небольшого контингента полка специальных операций Канады». Это позиционировалось как часть попытки «определения направления оказания помощи украинскому правительству».

В мире,Дмитрий Кулеба,Правительство Украины,ИТАР-ТАСС,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители