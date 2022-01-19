Главу Интерпола обвинили в пытках

Генерала Ахмеда Нассера ар-Раиси — нового президента Интерпола — обвинили в пытках и многочисленных актах бесчеловечного обращения с тюремными заключенными в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет ABC News.

Фото: Francisco Seco / AP Francisco Seco / AP

Жалобу подали в национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT) Франции. Один из пострадавших — Ахмад Мансур, который обвинил ар-Раиси в пытках через неправительственную организацию «Центр по правам человека в странах Персидского залива» (GCHR).

По данным Центра, сейчас глава Интерпола находится во французском Лионе (там расположена штаб-квартира), чего должно быть достаточно для запуска судебной процедуры во Франции. Выдвинутые обвинения исключают применение дипломатического иммунитета, под защитой которого главы Интерпола находятся с 2008 года. По мнению правозащитников, французские власти должны немедленно начать расследование.