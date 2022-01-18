Bloomberg: омикрон может положить конец пандемии

Новый штамм коронавируса — омикрон — может положить конец пандемии COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Южно-Африканской Республики в своем исследовании, выдержки из которого приводит Bloomberg.

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Всего в своей работе они проанализировали образцы 23 пациентов, инфицированных омикроном в ноябре и декабре 2021 года. В результате исследования ученые выявили, что переболевшие вариантом дельта могут заразиться новым штаммом, но те, кто перенес последний не могут подхватить второй, особенно если они были вакцинированы. Результаты непривитых были неоднозначными.

Кроме того, несмотря на высокую степень распространения и контагиозность омикрона, он оказался менее смертоносным, показав значительно меньшее число госпитализаций в странах, где данный вариант выявили. Также исследование показало, что благодаря своей заразности новый штамм коронавируса, вероятнее всего, вытеснит другие.