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1 час назад

Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин старше 50 лет

Журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных женщин мира старше 50 лет. В рейтинг вошли представительницы из Европы, Ближнего Востока и Африки.

Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин старше 50 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди прочих, в рейтинге оказались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеал, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, соосновательница и медицинский директор BioNTech Озлем Тюречи. Также в список вошла белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

Ранее Forbes USA включил семилетнюю россиянку Анастасию Радзинскую в десятку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Уроженка Краснодарского края за 2021 год заработала 28 миллионов долларов (около двух миллиардов 72 миллионов рублей). За этот период она поднялась на шестое место в перечне самых богатых YouTube-блогеров. Девочка попадает в данный список уже третий раз.

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