Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин старше 50 лет

Ранее Forbes USA включил семилетнюю россиянку Анастасию Радзинскую в десятку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Уроженка Краснодарского края за 2021 год заработала 28 миллионов долларов (около двух миллиардов 72 миллионов рублей). За этот период она поднялась на шестое место в перечне самых богатых YouTube-блогеров. Девочка попадает в данный список уже третий раз.