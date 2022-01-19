Стало известно о шоке Зеленского от двуличия Байдена

В офисе президента Украины считают, что политика американского лидера Джо Байдена по урегулированию конфликта в Донбассе является двуличной. Об этом изданию «Страна.ua» рассказал источник в украинских дипломатических кругах, комментируя предстоящий визит в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

По мнению собеседника издания, Вашингтон пытается принудить Киев выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на уступки РФ во внутренней политике под предлогом деэскалации напряжённости.

На Банковой крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтобы выполнить условия каких-то своих больших договорённостей с Кремлём, — сказал источник.

Зеленский же не хочет выполнять требования американцев и ситуация в экономике позволяла ему не зависеть от Запада, отметил собеседник. Однако публикации о возможном военном конфликте привели к массовому выводу иностранных инвестиций с Украины, в связи с чем финансово-экономическое положение страны стало быстро ухудшаться.

Поэтому в офисе президента полагают, что публикации имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на выполнение требований американцев.

У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации, — резюмировал собеседник.

Он подчеркнул, что украинские власти не верят в российскую агрессию и потому не хотят идти на уступки.