В ВОЗ призвали к бдительности из-за новых штаммов COVID

Во Всемирной Организации Здравоохранения не исключают появление новых вариантов коронавируса, поэтому призывают сохранять бдительность и координацию действия. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Эта пандемия еще далека от завершения, при невероятном росте "Омикрона" по всему миру, возможно, появятся новые варианты, поэтому наблюдение и оценка остаются очень важными", – цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

По его словам, вакцины могут быть не так эффективны для предотвращения распространения "Омикрона" в сравнении с предыдущими штаммами. В то же время они все еще хороши для предотвращения развития серьезного течения заболевания и летальных исходов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России подтверждено 1 682 случая заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Вице-премьер подчеркнула, что случаи заболевания новым штаммом зарегистрированы уже в 42 регионах страны.