США предупредили, что вторжение на Украину станет атакой на устав ООН

США не считают, что переговоры с Россией по вопросам безопасности провалились. Об этом заявила в интервью газете The Washington Post. постоянный представитель США при ООН Линда-Томас Гринфилд, добавив, что вторжение на Украину, которое якобы готовит Москва, будет атакой на устав ООН и вызовет адекватную реакцию.

Фото: White House/via Global Look Press White House/via Global Look Press

Если Россия совершит вторжение на Украину, это будет атакой на устав ООН. <...> Мы будем действовать в том числе и по линии Совбеза, Россия должна быть к этому готова. Мы уже провели в Нью-Йорке обсуждения с рядом коллег и союзников, — сообщила Гринфилд.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Cтолтенберг заявил, что Альянс в скором времени ответит на предложения России по безопасности, но не будет отступать от своих основных цeнностей. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Cтолтенберг считает, что пока рано судить о том, получится ли уладить разногласия НАТО с Россией по вопросам безопасности, но переговоры нужно продoлжать.