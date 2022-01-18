США предупредили, что вторжение на Украину станет атакой на устав ООН

США не считают, что переговоры с Россией по вопросам безопасности провалились. Об этом заявила в интервью газете The Washington Post. постоянный представитель США при ООН Линда-Томас Гринфилд, добавив, что вторжение на Украину, которое якобы готовит Москва, будет атакой на устав ООН и вызовет адекватную реакцию.
Если Россия совершит вторжение на Украину, это будет атакой на устав ООН. <...> Мы будем действовать в том числе и по линии Совбеза, Россия должна быть к этому готова. Мы уже провели в Нью-Йорке обсуждения с рядом коллег и союзников, — сообщила Гринфилд.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Cтолтенберг заявил, что Альянс в скором времени ответит на предложения России по безопасности, но не будет отступать от своих основных цeнностей. Об этом сообщило издание Der Spiegel.
Cтолтенберг считает, что пока рано судить о том, получится ли уладить разногласия НАТО с Россией по вопросам безопасности, но переговоры нужно продoлжать.
Ранее стало известно, что НАТО готова «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой, заявил Йенс Столтенберг. По его мнению, конкретные параметры ограничения ракетных вооружений РФ и НАТО не должны обсуждаться публично, поскольку это сократит пространство для переговоров.