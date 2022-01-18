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30 минут назад

Эксперт объяснил долгое молчание Назарбаева

Обращение Нурсултана Назарбаева к нации – это результат переговоров, которые велись между бывшим президентом Казахстана и нынешним лидером страны Касым-Жомартом Токаевым. Такое мнение высказал изданию News.ru профсоюзный и оппозиционный активист, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

По его словам, Назарбаев теряет авторитет среди политической элиты Казахстана, и восстановить былые позиции ему вряд ли удастся.

Выступление экс-президента в ТВ-эфире стало результатом переговоров с нынешней властью, которые продолжались в течение нескольких дней после беспорядков в стране.

«Скорее всего они пришли к договоренности, что не будут тронуты физически его родные и близкие в обмен на перераспределение активов», - предполагает Курманов.

Он подчеркнул, что раскол в политической элите есть, но, согласно договоренностям, Назарбаев в своем обращении высказал лояльность Токаеву и попытался заверить, что поддерживает своего преемника.

Дочь Назарбаева прервала молчание

18 января Нурсултан Назарбаев впервые с начала беспорядков обратился к жителям Казахстана. Он заявил, что никуда не уезжал из страны, и назвал слухи о конфликте в политической элите «абсолютно беспочвенными». Произошедшие в стране массовые беспорядки Назарбаев назвал покушением на «целостность и устои государства».

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