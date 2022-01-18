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20 минут назад

Эрдоган оценил возможность «вторжения» России на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичной перспективу нападения России на Украину. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган оценил возможность «вторжения» РФ на Украину
Фото: ReutersReuters

В ноябре и декабре 2021 года западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину». При этом в ходе переговоров в Женеве по гарантиям безопасности замглавы МИД России Сергей Рябков в очередной раз подчеркнул, что «вторжение» РФ на Украину исключено, у Москвы нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, перспектива нападения России на Украину представляется ему маловероятной.

«Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России на Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла пойти на это, она должна пересмотреть ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию», - пояснил турецкий лидер.

При этом Эрдоган призвал к прекращению конфликта в Донбассе и подчеркнул, что выступает против «оккупации Крыма».

НАТО может стать причиной новой войны в Европе

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. А с апреля 2014 года Киев начал военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

В мире,Сергей Рябков,Реджеп Эрдоган,НАТО,МИД,ИТАР-ТАСС,
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