Эрдоган оценил возможность «вторжения» РФ на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичной перспективу нападения России на Украину. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

В ноябре и декабре 2021 года западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину». При этом в ходе переговоров в Женеве по гарантиям безопасности замглавы МИД России Сергей Рябков в очередной раз подчеркнул, что «вторжение» РФ на Украину исключено, у Москвы нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, перспектива нападения России на Украину представляется ему маловероятной.

«Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России на Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла пойти на это, она должна пересмотреть ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию», - пояснил турецкий лидер.

При этом Эрдоган призвал к прекращению конфликта в Донбассе и подчеркнул, что выступает против «оккупации Крыма».