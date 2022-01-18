Министерство иностранных дел Украины не получало ни от российской стороны, ни от посольств других государств информацию об эвакуации дипломатов из страны. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь министерства Олег Николенко, комментируя публикацию газеты The New York Times об отъезде семей сотрудников посольства РФ.

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", - отметил он в комментарии агентству Укринформ.

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Украина не имеет намерений эвакуировать своих дипломатов, работающих в России, заявил Николенко.

В комментарии агентству Укринформ Николенко сообщил, что официальный Киев не планирует вывозить украинских дипломатов из России. Он заверил, что сотрудники диппредставительств работают в обычном режиме.

"На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске", - уточнил Николенко.

Россия начала эвакуировать свои посольства на Украине, пишет американская газета The New York Times. Власти Украины и США не знают, как точно это трактовать: эвакуация, по словам издания, может быть подготовкой к реальному вторжению, частью пропаганды, попыткой запугать Запад или всем этим вместе. МИД России в ответ заявил, что посольство в Киеве работает в штатном режиме. Обеспокоенные США в это время проводят встречи с украинским руководством, отправляя в Киев директора ЦРУ и сенаторов.

МИД России сообщил, что российское посольство в Киеве «работает в штатном режиме», передает ТАСС. Так ведомство прокомментировало публикацию NYT об эвакуации российских дипломатов с Украины.

Ранее газета со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя украинской службы безопасности сообщила, что Россия начала вывозить семьи сотрудников своего посольства в Киеве в начале января. По его информации, 5 января Украину покинули 18 человек: в основном жены и дети дипломатов, которых посадили на автобусы до Москвы.

В ближайшие дни, добавил он, из страны уедут еще 30 человек — сотрудники российских посольства в Киеве и консульства во Львове. Дипломатам двух других консульств России, по данным издания, также приказано подготовиться к отъезду из Украины. Всего у России на Украине четыре консульства: в Одессе, Харькове, Чернигове и во Львове.

Анонимный представитель США указал, что американская сторона знала о подготовке Москвы к эвакуации семей своих дипломатов с Украины в конце декабря — начале января. По мнению авторов публикации, Россия скорее всего предполагала, что американцы и украинцы обратят внимание на происходящее.

Украинские и американские официальные лица, отмечает NYT, в затруднении, как интерпретировать происходящее. Власти стран допускают, что это может быть «отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту, отчасти уловкой», или всем вместе.

По одной из версий, таким образом Россия хотела показать, что США и союзники должны серьезно отнестись к выдвинутым Москвой предложениям по гарантиям безопасности в Европе. Пока что Москва ожидает письменного ответа администрации президента США Джо Байдена и НАТО на свои предложения.

В материале издания отмечено, что, возможно, Россия таким образом сигнализирует о подготовке вторжения на Украину, хотя других признаков подготовки атаки нет. Скопление российских войск на границе с Украиной не увеличивается такими темпами, как ожидали чиновники Пентагона месяц назад, уточняет NYT. По последним оценкам США, сейчас на границе с Украиной дислоцированы около 48 тысяч российских военных. Это значительно меньше оценки Пентагона, который опасался, что их число может возрасти до 175 тысяч.

Как стало известно NYT, в Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин еще не определился, атаковать ли Украину. Источники газеты среди официальных лиц США оценивают российского лидера как человека, который постоянно взвешивает множество различных факторов. Среди них — то, насколько хорошо он сможет выдержать санкции, которые угрожают российским банкам и промышленности в случае вторжения на Украину. Путин, по мнению Вашингтона, также следит за тем, достаточно ли на Западе уделяют внимания российским требованиям о гарантиях безопасности.

Похоже, резюмирует газета, «никто, кроме Кремля, точно не знает, как могут сложиться следующие дни и недели». На этом фоне США отправили в Киев директора ЦРУ Уильяма Дж. Бернса. Он прибыл с неофициальным визитом в прошлую среду, сообщали источники CNN. Бернс встречался с представителями украинской разведки и президентом Владимиром Зеленским, с которыми обсуждал текущую ситуацию вокруг Украины. Накануне, 17 января в Киев прибыла двухпартийная делегация сенаторов США, чтобы продемонстрировать Украине американскую поддержку.

Кремль, со своей стороны, неоднократно отрицал все обвинения в подготовке вторжения на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял, что Россия может перемещать военные силы по своей территории как угодно, и это никак не угрожает другим странам. Путин, в свою очередь, говорил об усилении активности НАТО у российских границ.

МИД России в декабре направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. В частности, Москва просит, чтобы НАТО больше не расширялось на восток и не принимало в свои ряды бывшие страны СССР. Переговоры по предложениям с Вашингтоном и НАТО состоялись 10 и 12 января. Песков назвал встречу с США неудачной. России не удалось договориться по ключевому пункту договоренностей — нерасширении НАТО на восток. Альянс также отказал России в праве вето на вступление Украины в НАТО.

Посольство России в Киеве продолжает работу в штатном режиме, сообщили в МИД.

«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать дополнительные комментарии в связи с публикацией газеты The New York Times о якобы отъезде семей сотрудников посольства РФ в Киеве.

"МИД уже все сказал", - заявил он во вторник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам пресс-секретаря главы государства, Кремлю нечего добавить к комментарию дипведомства по этому поводу.

Российские дипломаты, которые работают на Украине, получают персональные угрозы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном Telegram-канале.

Заявление представителя МИД связано с публикациями американских СМИ о якобы эвакуации работников российской дипмиссии и их семей с Украины на фоне обострения отношений двух стран.

«Несмотря на провокации и агрессивные выходки со стороны местных радикалов, повторю: наши загранучреждения работают штатно», — написала Захарова.

Комментируя публикации СМИ, Захарова написала, что New York Times умышленно не сообщают об поступающих угрозах в адрес сотрудников МИД России, и констатировала снижение уровня журналистики в США.

«Об этом американские СМИ не писали и не напишут. Культура проверять публикуемые данные американскими журналистами утрачена. Хотя материалов на этот счет нами было опубликовано очень много», — поделилась представитель.

Дипломат напомнила о нападении украинских радикалов на консульство России во Львове, которое произошло 24 декабря прошлого года.

«Неизвестный бросил в направлении входа на территорию учреждения бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал», — написал МИД в официальном заявлении.

Ранее Захарова заявила, что действия и политика стран Евросоюза на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос об их единстве.

«К вопросу о западных "ценностях" и "единстве", а также их хитросплетениях. Ну, и логике. Чего уж там», — усомнилась дипломат.

У России нет планов по эвакуации дипломатов с территории Украины. Однако из-за возможных провокаций со стороны Киева есть смысл обеспечить защиту представителям российских дипмиссий. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий назвал вымыслом сообщение газеты The New York Times о том, что Москва возвращает на родину дипломатов из Киева и Львова.

— Информация об эвакуации взята с потолка. На самом деле у России нет планов возвращать своих дипломатов, работающих на Украине. Однако ввиду возможных провокаций со стороны Киева для наших дипломатов нужно создать условия, при которых им не смогут нанести вред. И даже данная информационная атака является провокацией в их адрес со стороны спецслужб Украины и зарубежных СМИ, — сказал Чепа.

Он добавил, что в настоящее время российским дипломатом на Украине ничего не угрожает и все консульские подразделения работают в штатном режиме.

Решение об эвакуации сотрудников иностранных миссий и посольств вместе с их семьями может быть принято в экстренных ситуациях, которые представляют угрозу жизни, здоровью, безопасности данных лиц, сказал «Газете.Ru» профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

«В данном случае действует Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Сотрудники иностранных миссий и посольств находятся в долгосрочной командировке, разумеется, вместе со своими семьями. В экстренных ситуациях, которые представляют угрозу жизни, здоровью, безопасности данных лиц, такие меры допускаются, они могут быть приняты», — объяснил эксперт.

Так он прокомментировал появившееся в издании The New York Times сообщение о том, что Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины и уже вывезла оттуда членов их семей.

Позже в российском МИДе сообщили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме. В украинском МИД также опровергли информацию об эвакуации иностранных посольств.

«В данном случае сложно комментировать, потому что у нас нет сведений, какая экстренная ситуация может сложиться в соседнем государстве. Но нужно учитывать, что ситуации везде уникальные», — отметил Дмитрий Лабин.

Эксперт отметил, что формулировку МИД о том, что посольство России в Киеве «работает в штатном режиме» можно трактовать так, что «никакой необходимости в эвакуации нет».

Заявления официальных лиц США о якобы готовящейся провокации против Украины являются полной дезинформацией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы так называемого вторжения РФ на Украину. В частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения", - отметил Лавров.

Комментируя слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о 18 разработанных сценариях действий на случай эскалации вокруг Украины, министр с иронией заметил, что в США, видимо, устраивают конкурс на эту тему.

"Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент - 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс", - отметил Лавров.

Как подчеркнул глава МИД РФ, Киев обязан выполнять Минские соглашения.