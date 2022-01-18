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40 минут назад

Избран новый спикер Европарламента

Бывший вице-спикер Европейского парламента, гражданка Мальты Роберта Метсола избрана новым председателем ЕП в первом туре. Как следует из итогов голосования, она избрана абсолютным большинством, сообщает РИА Новости.

Избран новый спикер Европарламента
Фото: ReutersReuters

Кандидатуру женщины поддержали 458 депутатов из 690. Уточняется, что голосование проводилось дистанционно.

Метсолу выдвинула в качестве претендента на пост спикера крупнейшая в Европарламенте фракция – Европейская народная партия. Она будет первой женщиной-спикером ЕП с 1999 года.

Напомним, спикер Европарламента избирается каждые 2,5 года. Последний президент Европарламента Давид Сассоли ушел из жизни в Италии 11 января на 66-м году жизни от онкозаболевания. Он находился в итальянской больнице с 26 декабря прошлого года.

Гражданка Мальты и бывший вице-спикер Европарламента Роберта Метсола родилась в 1979 году. Женщина состоит в браке, у нее трое детей. Метсола - юрист, специализирующийся на европейском праве и европейской политике.

В мире,Давид Сассоли,Европарламент,РИА Новости,
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