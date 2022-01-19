Госсекретарь США прибыл на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках визита, запланированного на середину января. Об этом пишет AFP.

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Самолет с дипломатом на борту приземлился в Киеве утром 19 января.

Как отмечается в сообщении AFP, визит станет символом «поддержки украинской стороны на фоне опасений о российском вторжении».

Ожидается, что после поездки на Украину Блинкен отправится в Россию. По данным газеты «Коммерсантъ», в Москве он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.