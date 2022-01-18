МИД Украины отреагировал на данные об эвакуации дипломатов РФ

Министерство иностранных дел Украины не получало ни от российской стороны, ни от посольств других государств информацию об эвакуации дипломатов из страны. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь министерства Олег Николенко, комментируя публикацию газеты The New York Times об отъезде семей сотрудников посольства РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", - отметил он в комментарии агентству Укринформ.

Ранее газета The New York Times сообщила о начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине. Комментируя эту публикацию, в МИД РФ заявили, что посольство работает в штатном режиме.