В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
18 минут назад

МИД Украины сообщил, что не получал от России информацию об эвакуации дипломатов

Министерство иностранных дел Украины не получало ни от российской стороны, ни от посольств других государств информацию об эвакуации дипломатов из страны. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь министерства Олег Николенко, комментируя публикацию газеты The New York Times об отъезде семей сотрудников посольства РФ.

МИД Украины отреагировал на данные об эвакуации дипломатов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", - отметил он в комментарии агентству Укринформ.

Ранее газета The New York Times сообщила о начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине. Комментируя эту публикацию, в МИД РФ заявили, что посольство работает в штатном режиме.

МИД отреагировал на информацию об эвакуации дипломатов с Украины

Позже в посольстве России на Украине заявили, что сотрудники всех дипломатических представительств в стране продолжают работать в штатном режиме.

В мире,Олег Николенко,МИД,Укринформ,New York Times,
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители