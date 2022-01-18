Суд в Норвегии рассмотрит дело о досрочном освобождении Брейвика

Заседание суда по делу о досрочном освобождении норвежского террориста Андерса Брейвика начнется во вторник, 18 января. Как сообщает телекомпания TV2, оно пройдет в здании тюрьмы Шиен, где Брейвик отбывает наказание за теракты в Осло, в результате которых погибли 77 человек.

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Согласно норвежским законам, человек, приговоренный к максимальному наказанию в 21 год тюрьмы, имеет право на рассмотрение своего дела по прошествии десяти лет. Это относится и к Андерсу Брейвику.

Как заявил глава коллегии адвокатов и специалист в области права Йон Вессель-Аас, Брейвик воспользовался правом просить об условно-досрочном освобождении по прошествии 10 лет, однако, по мнению властей, он все еще представляет опасность для общества, а потому суд будет проходить в тюрьме.

«По нашей оценке Брейвика, он по-прежнему представляет опасность для общества. По-прежнему существует неминуемая опасность того, что он совершит серьезные правонарушения», — заявила сотрудница прокуратуры Осло Хюльда Олсен Карлсдоттир.