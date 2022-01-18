На Украине решили показать Германии «великую нацию»

Украине нужно заявить о себе как о «великой культурной европейской нации», ранее это не удалось и Германия не воспринимает ее как «влиятельный субъект политики». Об этом «Укринформ» заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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По словам дипломата, за последние 30 лет Украина сумела «мощно заявить» о себе, и немецкая элита, «журналистский бомонд», а также рядовые немцы знают, что существует такая страна.

«Другой вопрос, всегда ли прислушиваются к нам в Берлине? Наибольшим, как по мне, вызовом является то, что Украину до сих пор не до конца понимают, немцы иногда считают, что ФРГ может себе легко позволить не считаться с нашими интересами как субъекта международной политики», - пояснил Мельник.

Он также назвал главной недоработкой Украины то, что страна не заявила о себе «как о великой культурной европейской нации, как влиятельном субъекте истории», и не смогла пока добиться политического признания.

По его мнению, пока «шедевры украинских композиторов» не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров в Германии, а немецкие школьники не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, все «справедливые политические требования» Киева будут наталкиваться на весьма сдержанную позицию Берлина.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил надежду, что новый немецкий канцлер Олаф Шольц понимает «всю ответственность Германии за то, чтобы Нормандский процесс стал результативным». Он также отметил, что Берлин обязан продать Киеву оборонительное вооружение.