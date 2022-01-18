«Мы, немцы, причинили здесь столько страданий»

Глава МИД Германии Анналена Бербок совершила свой первый визит на Украину. В рамках переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила о цели Берлина оживить «нормандский формат» по Донбассу и наметила основные темы диалога с Россией — следующей точки маршрута немецкого министра. Встретилась Бербок и с Владимиром Зеленским. Зачем Бербок приехала в Киев и с чем полетит в Москву — в материале «Газеты.Ru».

Основными темами встреч главы МИД ФРГ Анналены Бербок с представителями украинского руководства стали вопросы, связанные с ситуацией в Донбассе и отношениями с Россией. Москву дипломат посетит уже 18 января.

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Ситуацию на востоке Украины германский министр охарактеризовала как «гнетущую» и вновь заявила о необходимости имплементации Киевом минских соглашений.

Кроме того, Бербок подтвердила отказ Берлина от поставок оружия Украине, несмотря на возмущения украинской стороны, и объявила о желании ФРГ вместе с Францией «вдохнуть новую жизнь» в переговоры в «нормандском формате».

Глава МИД Германии объявила о беспокойстве за Украину из-за растущего напряжения в отношениях Киева и Москвы — на Западе это связывают с предполагаемым усилением российских сил на границах двух государств и якобы планом РФ по вторжению в соседнюю страну.

«С момента назначения я ни об одной стране так не беспокоилась, и это плохой знак. Мы готовы провести серьезный диалог с Россией, потому что дипломатия — важный шаг для решения ситуации <…> Любая новая агрессия имела бы высокую цену», — отметила Бербок.

При этом министр отдельно высказалась о диалоге по гарантиям безопасности, которые Москва предложила предусмотреть США и НАТО в конце прошлого года. По ее словам, пока переговоры проходят сложно и без конкретных результатов.

«Ни одна страна не имеет право решать за другую страну, в какие союзы ей вступать», — объявила Бербок, имея в виду требование Москвы по отказу от расширения НАТО за счет Украины. По ее мнению, никто не может превращать суверенность государства в предмет переговоров.

Кроме того, Бербок напомнила и о позиции Берлина по «Северному потоку — 2», который уже долгое время вызывает опасения со стороны Киева из-за возможного прекращения транзита российского газа через Украину.

«На данный момент этот проект не полностью реализуется, потому что процесс сертификации приостановлен. В то же время… у него есть геополитические нюансы, об этом мы говорим все время. Потому мы поддерживаем совместное заявление Германии с США и говорим: если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ, будем с нашими партнерами принимать соответствующие меры», — подчеркнула министр.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, о содержании встречи с которым официально пока не сообщалось, Бербок заявила:

«Я благодарна за тесную и особую дружбу со страной, на земле которой мы, немцы, причинили столько страданий. Моя европейская позиция сегодня ясна: полная солидарность. Украина не остается в стороне. При поиске решений она наравне с другими сидит за столом переговоров»,— передаются слова германского министра в Facebook посольства ФРГ на Украине.

Зачем Бербок приехала на Украину

По большому счету глава МИД Германии подтвердила, что Берлин продолжает придерживаться тех же позиций, которые транслировались и экс-правительством ФРГ под управлением Ангелы Меркель. Хотя были и отличия: например, Бербок якобы намекнула на возможное усиление участия Германии в «Крымской платформе» — формате, созданном Киевом для продвижения темы «возвращения» Крыма на мировой арене. Правда, об этом сказала не Бербок, а украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Я с радостью узнал, что Германия готова стать лидером в «Крымской платформе» по направлению «политики непризнания» (присоединения Крыма к России). Это подтверждение лидерского подхода немецкой дипломатии. Я надеюсь, что таковой она останется и в дальнейшем», — отметил министр на совместной пресс-конференции.

Как заявил «Газете.Ru» директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник,

такая позиция Германии по «Крымской платформе» может быть попыткой Берлина спровоцировать Москву на диалог.

«Германия на данный момент пытается найти путь к тому, чтобы спровоцировать Россию на диалог, от которого Москва отказывается, апеллируя к недостаточной суверенности европейских стран в вопросах обороны. Поэтому со стороны Берлина могут появляться элементы провоцирования на диалог (такие как «Крымская платформа»), но вряд ли это приведет к изменению позиции ФРГ в целом», — отметил эксперт.

По мнению Бортника, поездка Бербок в Киев преследует несколько важных задач для Германии, и все они по большей части связаны с предстоящим визитом главы МИД ФРГ в Россию.

«Основная задача — выработка какой-то общей позиции, которую можно будет представить в Москве как общую позицию Запада и Украины.

А вторая — попытка успокоить Украину перед визитом в Москву, сказать, что без нее о ней договариваться не будут, и все хорошо», — указал эксперт.

В то же время руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов уверен, что по заявлениям Кулебы о новой роли ФРГ в «Крымской платформе» стоит дождаться официальных комментариев Берлина.

«Меркель в свое время послала «Крымскую платформу» куда подальше, отправив вместо себя на саммит министра. И касательно слов Кулебы стоит дождаться официальных заявлений, потому что он мог по-своему интерпретировать этот вопрос. В целом, возможность того, что Германия готова что-то возглавить в рамках «Крымской платформы», вызывает сомнения», — сказал эксперт «Газете.Ru».

С точки зрения Белова, Бербок могла что-то пообещать для успокоения Украины, поскольку в последнее время Киев высказывал раздражение позицией Берлина по поставкам оружия и «Северному потоку — 2», однако Германия сама недовольна украинской стороной по многим вопросам, в том числе по минским соглашениям.

С чем глава МИД ФРГ едет в Москву

В рамках своего визита в Киев Бербок несколько раз сделала акцент на том, что не собирается обсуждать Украину без Украины. Однако этот вопрос так или иначе станет одним из главных в ходе переговоров главы МИД ФРГ в Москве. Как отметила сама Бербок, список конфликтных тем, которые следует обсудить с Россией, достаточно длинный.

«Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией <…> Я хочу выяснить на месте, есть ли готовность найти решение по дипломатическим каналам — прежде всего, чтобы снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс и, наконец, добиться прогресса в выполнении минских договоренностей», — заявила министр.

Более того, Бербок заверила в готовности Берлина к серьезному диалогу с Москвой по вопросам взаимных соглашений, которые позволят дать Европе больше безопасности, но не собирается отступать от основных принципов Хельсинских соглашений — нерушимости границ, право на выбор альянса и отказ от использования угроз как средства политики.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что основной целью визита Бербок станет подготовка визита в Россию нового канцлера Германии Олафа Шольца для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако, по мнению Владислава Белова из Института Европы РАН, глава МИД ФРГ преследует и личные цели.

«Бербок хочет показать, что именно она рулит внешней политикой Германии, подготавливая последующие визиты канцлера. На данный момент ситуация настолько напряженная, что ей выгодно показать себя человеком, который пытается найти решение. Вряд ли она может что-то предложить Москве без Шольца и Брюсселя, поэтому будут какие-то послания от канцлера. Каких-то прорывных вещей от ее визита ожидать не стоит», — отметил эксперт.

В то же время научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов считает, что значение визита стоит рассматривать в двух плоскостях — российско-германские отношения и общая ситуация между Россией и Западом.

«Визит Бербок в Россию будет проходить в рамках этих двух измерений, но ожидать каких-то значимых и ярких шагов с ее стороны не стоит. Вряд ли она будет пытаться как-то обострять ситуацию, несмотря на то что ее партия «Зеленые» выступает с достаточно критических позиций в отношении России. Основы российско-германских отношений будут определяться, прежде всего, кабинетом канцлера Шольца, а не МИДом. Главная задача для Бербок в ходе визита в Москву — ничего не испортить и подготовить визит Шольца в Россию», — указал эксперт.

С точки зрения Соколова, изменения подходов к Москве со стороны нового правительства вряд ли стоит ожидать, хотя Шольц и заявлял о желании проводить новую восточную политику в отношении Москвы, которая подразумевает позитивное обновление каких-то отдельных сторон.

«С учетом того, как непросто на данный момент складывается ситуация между Россией, США и НАТО, у Берлина довольно немного пространства для проведения собственной политики на российском направлении в отрыве от западного мейнстрима. Хотя, вероятно, такие попытки все же будут со стороны ФРГ», — резюмировал эксперт.