Глава МИД Японии заявил о принадлежности Курил его стране

Суверенитет Японии распространяется на южную часть Курильских островов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Есимаса Хаяси.

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По его словам, Токио готов продолжать переговоры по решению территориального спора с Москвой и подписанию мирного договора.

«На четыре северных острова распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Так в Японии ответили на заявление министра иностранных дел России Сергей Лаврова, который отметил, что в Токио до сих пор не признали итоги Второй мировой войны в контексте Курильских островов, делая постоянные демарши из-за посещения российскими официальными лицами и военными островов Южно-Курильской гряды.