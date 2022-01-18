Глава МИД Японии заявил о принадлежности Курил его стране

Суверенитет Японии распространяется на южную часть Курильских островов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Есимаса Хаяси.
По его словам, Токио готов продолжать переговоры по решению территориального спора с Москвой и подписанию мирного договора.
«На четыре северных острова распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Так в Японии ответили на заявление министра иностранных дел России Сергей Лаврова, который отметил, что в Токио до сих пор не признали итоги Второй мировой войны в контексте Курильских островов, делая постоянные демарши из-за посещения российскими официальными лицами и военными островов Южно-Курильской гряды.
В конце декабря 2021 года российское внешнеполитическое ведомство выразило протест посольству Японии в России в связи с организованной выставкой о Курилах в Токио. Отмечалось, что она игнорирует такие важные исторические документы, как Акт о капитуляции 1945 года, Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от Курил и Устав ООН, закрепивший права РФ над островами.