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42 минуты назад

Глава МИД Японии заявил о принадлежности Курил его стране

Суверенитет Японии распространяется на южную часть Курильских островов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Есимаса Хаяси.

Глава МИД Японии заявил о принадлежности Курил его стране
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Токио готов продолжать переговоры по решению территориального спора с Москвой и подписанию мирного договора.

«На четыре северных острова распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Так в Японии ответили на заявление министра иностранных дел России Сергей Лаврова, который отметил, что в Токио до сих пор не признали итоги Второй мировой войны в контексте Курильских островов, делая постоянные демарши из-за посещения российскими официальными лицами и военными островов Южно-Курильской гряды.

В конце декабря 2021 года российское внешнеполитическое ведомство выразило протест посольству Японии в России в связи с организованной выставкой о Курилах в Токио. Отмечалось, что она игнорирует такие важные исторические документы, как Акт о капитуляции 1945 года, Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от Курил и Устав ООН, закрепивший права РФ над островами.

В мире,ООН,МИД,ИТАР-ТАСС,
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