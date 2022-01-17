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6 минут назад

Суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко

Печерский районный суд Киева принял решение перенести избрание меры пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко
Фото: ReutersReuters

Заседание суда по мере пресечения экс-президенту перенесено на 19 января.

Обвинение просило арестовать бывшего президента на два месяца или же отпустить под залог в 1 миллиард гривен (35,7 миллиона долларов).

Порошенко исключили из списка разыскиваемых лиц на Украине

Порошенко обвиняется в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. По данным следствия, в 2014-2015 годах он использовал свои полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в результате чего Украина оказалась в энергетической зависимости от Москвы.

Фигурантами дела также являются лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Согласно материалам досудебного расследования, представители российской власти предложили Медвечуку реализовать схему поставок угля, которая подрывала национальную безопасность и территориальную целостность Украины, а политик подключил к ее организации руководство республики.

Сам Порошенко считает обвинения сфальсифицированными.

В мире,Владимир Демчишин,Виктор Медведчук,Петр Порошенко,
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