Суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко

Печерский районный суд Киева принял решение перенести избрание меры пресечения для бывшего президента Украины Петра Порошенко, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

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Заседание суда по мере пресечения экс-президенту перенесено на 19 января.

Обвинение просило арестовать бывшего президента на два месяца или же отпустить под залог в 1 миллиард гривен (35,7 миллиона долларов).

Порошенко обвиняется в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. По данным следствия, в 2014-2015 годах он использовал свои полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в результате чего Украина оказалась в энергетической зависимости от Москвы.

Фигурантами дела также являются лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Согласно материалам досудебного расследования, представители российской власти предложили Медвечуку реализовать схему поставок угля, которая подрывала национальную безопасность и территориальную целостность Украины, а политик подключил к ее организации руководство республики.