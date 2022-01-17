Зеленский понадеялся на организацию саммита в «нормандском формате»

Фото: РИА Новости РИА Новости

В пресс-службе офиса главы украинского государства заявили, что была предметно обсуждена ситуация с безопасностью вокруг Украины. Представители Украины и ФРГ отметили, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции.

«Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в "нормандском формате"», — говорится в сообщении пресс-службы.

Зеленский и Бербок также обсудили укрепление энергетической безопасности Украины. Украинский лидер подчеркнул, что российский газопровод «Северный поток-2» является «геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы».

«Использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования», — отмечается в сообщении.