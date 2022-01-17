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32 минуты назад

Зеленский понадеялся на организацию саммита в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе разговора понадеялись, что вскоре удастся организовать саммит в «нормандском формате». Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский понадеялся на организацию саммита в «нормандском формате»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе офиса главы украинского государства заявили, что была предметно обсуждена ситуация с безопасностью вокруг Украины. Представители Украины и ФРГ отметили, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции.

«Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в "нормандском формате"», — говорится в сообщении пресс-службы.

Зеленский и Бербок также обсудили укрепление энергетической безопасности Украины. Украинский лидер подчеркнул, что российский газопровод «Северный поток-2» является «геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы».

«Использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования», — отмечается в сообщении.

Глава МИД ФРГ посетила Украину 17 января. В ходе визита Бербок заявила, что Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение. 18 января дипломат посетит Москву, где проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В мире,Анналена Бербок,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД,РИА Новости,
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