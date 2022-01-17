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27 минут назад

Петра Порошенко исключили из списка разыскиваемых лиц на Украине

Анкета экс-президента исчезла из раздела «Розыск», где была опубликована ранее.

Порошенко исключили из списка разыскиваемых лиц на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщило Госбюро расследований Украины, сегодня на пограничном контроле в киевском аэропорту Жуляны сработала система оповещения. Она включилась при проверке документов Порошенко, у которого на время забрали паспорт, но после всех разбирательств вернули.

Порошенко объявили в розыск

Бывший украинский лидер расценил случившееся как попытку запретить ему въезд в страну.

Сейчас политик находится в Печерском районном суде Киева, где ему избирают меру пресечения по делу о госизмене.

В мире,Петр Порошенко,
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