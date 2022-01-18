Арестович уволился со всех государственных постов

"Это ж худшее, что с нами можно было сделать – "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, все расставят, реформируют страну и создадут условия для следующего скачка. Где это все?", - пояснил Арестович.