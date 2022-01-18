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1 час назад

Советник главы офиса президента Украины Арестович уволился со всех государственных постов

Внештатный советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака и представитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович обвинил власти в бюрократии и уволился со всех занимаемых им государственных постов. Об этом сообщает "4 канал" в Facebook со ссылкой на комментарий чиновника.

Арестович уволился со всех государственных постов
Фото: Alexey Arestovych/YouTubeAlexey Arestovych/YouTube

"По его словам, он подал в отставку по собственной воле, и на следующем заседании контактной группы по Донбассу его уже не будет. Арестович объявил, что "информация пока неофициальная", и ушел по "личным причинам", - пишет канал.

Причиной решения, как сообщает издание "Страна" нарушение базовых предвыборных обещаний и отход от главных принципов президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это ж худшее, что с нами можно было сделать – "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, все расставят, реформируют страну и создадут условия для следующего скачка. Где это все?", - пояснил Арестович.

В ноябре бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что примет участие в следующих президентских выборах на Украине, добавив, что принимал участие во всех выборах. Украинский политолог Вадим Карасев считает, что Украине нужен "новый правящий класс и новые депутаты".

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В мире,Алексей Арестович,Дмитрий Разумков,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Вадим Карасев,Верховная Рада,
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