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33 минуты назад

Белый дом о возможности отключения России от SWIFT: ни один из вариантов не исключен

Власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай ее гипотетического вторжения на Украину, ни один из вариантов не исключен. Об сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома, который прокомментировал сообщение газеты «Хандельсблат» о том, что США и Евросоюз якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

Белый дом отреагировал на сообщение об отказе отключать РФ от SWIFT
Фото: Ron Edmonds/APRon Edmonds/AP

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — заявил чиновник.

США и ЕС нашли альтернативу отключению России от SWIFT

Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщило, что в США и Европе перестали рассматривать отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в качестве санкции.

Издание подчеркивает, что от идеи отключения России от SWIFT отказались из-за того, что этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе.

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