Судье вызвали скорую во время заседания по делу Порошенко

Судье Печерского районного суда Киева Алексею Соколову, который рассматривает ходатайство о мере пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, стало плохо во время заседания.
Судье Соколову вызвали скорую помощь в здание суда, передает «24 канал». Канцелярия суда опровергла факт вызова скорой судье.
Месяц назад бывшему президенту Украины предъявили подозрение в госизмене и поддержке терроризма. Государственное бюро расследований Украины заявило, что в 2014 - 2015 годах Порошенко организовал преступную схему по поставкам угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, таким образом поставив энергетику Украины «в зависимость от России и террористических организаций». По этому обвинению ему грозит 15 лет.
Сразу после предъявления подозрений Порошенко уехал в заграничное турне. 17 января он вернулся на Украину и явился на заседание киевского Печерского суда, где рассматривается ходатайство об избрании ему меры пресечения.