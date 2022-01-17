Судье вызвали скорую во время заседания по делу Порошенко

Месяц назад бывшему президенту Украины предъявили подозрение в госизмене и поддержке терроризма. Государственное бюро расследований Украины заявило, что в 2014 - 2015 годах Порошенко организовал преступную схему по поставкам угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, таким образом поставив энергетику Украины «в зависимость от России и террористических организаций». По этому обвинению ему грозит 15 лет.