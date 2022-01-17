В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
24 минуты назад

Судье вызвали скорую во время заседания по делу Порошенко

Судье Печерского районного суда Киева Алексею Соколову, который рассматривает ходатайство о мере пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, стало плохо во время заседания.

Судье Соколову вызвали скорую помощь в здание суда, передает «24 канал». Канцелярия суда опровергла факт вызова скорой судье.

Месяц назад бывшему президенту Украины предъявили подозрение в госизмене и поддержке терроризма. Государственное бюро расследований Украины заявило, что в 2014 - 2015 годах Порошенко организовал преступную схему по поставкам угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, таким образом поставив энергетику Украины «в зависимость от России и террористических организаций». По этому обвинению ему грозит 15 лет.

Порошенко уснул в суде

Сразу после предъявления подозрений Порошенко уехал в заграничное турне. 17 января он вернулся на Украину и явился на заседание киевского Печерского суда, где рассматривается ходатайство об избрании ему меры пресечения.

В мире,Видео,Алексей Соколов,Петр Порошенко,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители