Молдавия обратилась к "Газпрому" с просьбой

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну попросил главу компании "Газпром" Алексея Миллера помочь решить проблему оплаты за газ, которую республика может вновь просрочить. Об этом он сообщил в понедельник телеканалу TVR-1.

Фото: © EPA-EFE/DUMITRU DORU © EPA-EFE/DUMITRU DORU

"Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы "Газпром", который является мажоритарным акционером "Молдовагаза", выступил бы с решением. Об этом я попросил в разговоре с господином Миллером", - сказал Спыну.

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Он объяснил, что до 20 января российско-молдавское АО "Молдовагаз" должно рассчитаться за газ, потребленный в период с 1 по 15 января. При этом, по словам Спыну, компании не хватит от $25 млн до $32 млн.

В аналогичной ситуации республика оказалась в ноябре прошлого года, когда просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда правительство выделило для расчетов с "Газпромом" около $75 млн. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица на днях заявила, что считает неправильным оказывать финансовую поддержку коммерческой компании. Спыну также назвал уведомление об угрозе прекращения поставок газа недружественным шагом со стороны России.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Кроме того, важным условием соглашения является полный расчет за текущее потребление. Деньги "Молдовагаз" обязался переводить до 20-го числа каждого месяца.