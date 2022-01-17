В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
11 минут назад

Вице-премьер Молдавии попросил "Газпром" помочь урегулировать газовый кризис

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну попросил главу компании "Газпром" Алексея Миллера помочь решить проблему оплаты за газ, которую республика может вновь просрочить. Об этом он сообщил в понедельник телеканалу TVR-1.

Молдавия обратилась к "Газпрому" с просьбой
Фото: © EPA-EFE/DUMITRU DORU© EPA-EFE/DUMITRU DORU

"Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы "Газпром", который является мажоритарным акционером "Молдовагаза", выступил бы с решением. Об этом я попросил в разговоре с господином Миллером", - сказал Спыну.

Видео дня

Молдавия может остаться без газа

Он объяснил, что до 20 января российско-молдавское АО "Молдовагаз" должно рассчитаться за газ, потребленный в период с 1 по 15 января. При этом, по словам Спыну, компании не хватит от $25 млн до $32 млн.

В аналогичной ситуации республика оказалась в ноябре прошлого года, когда просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда правительство выделило для расчетов с "Газпромом" около $75 млн. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица на днях заявила, что считает неправильным оказывать финансовую поддержку коммерческой компании. Спыну также назвал уведомление об угрозе прекращения поставок газа недружественным шагом со стороны России.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Кроме того, важным условием соглашения является полный расчет за текущее потребление. Деньги "Молдовагаз" обязался переводить до 20-го числа каждого месяца.

Как объяснили в "Молдовагазе", за подорожанием импортируемого газа не поспевают тарифы, которые регулирует Национальное агентство в области энергетики. Так, в январе "Молдовагаз" импортирует голубое топливо за $647 за 1 тыс. куб. м, а в тарифе для молдавских потребителей утверждена цена на уровне $430.

В мире,Наталья Гаврилица,Андрей Спыну,Алексей Миллер,Газпром,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители