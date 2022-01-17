В Швеции зафиксировали новую мутацию штамма «омикрон»

В Швеции у трех человек обнаружили новую мутацию штамма COVID-19 «омикрон», пишет Ura.ru со ссылкой на издание Upsala Nya Tidning.
«Мутация была зафиксирована 14 января у троих человек. Подвид «Омикрона» получил название BA.2. Для того чтобы понять, сможет ли BA.2 конкурировать с предыдущим вариантом, нужно больше сведений», — сообщил Матса Мартинель представитель Академической лаборатории Швеции, где была обнаружена мутация.
Новая мутация активно распространяется в Скандинавии. Этот вариант коронавируса уже был выявлен в Дании и Норвегии.