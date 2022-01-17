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43 минуты назад

Шольц заявил, что Германия ждет от России шагов по деэскалации вокруг Украины

Германия ждет от России шагов по деэскалации вокруг Украины, агрессия повлечет последствия. Об этом заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Мадриде с главой правительства Испании Педро Санчесом. Трансляцию ведет телеканал Die Welt.

По его словам, ситуация на российско-украинской границе "является серьезной" и "представляет опасность для суверенитета Украины".

"Мы ждем от России однозначные шаги для деэскалации ситуации, - сказал он. - Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные экономические и политические последствия. Наша задача - сделать все, чтобы избежать такого развития событий".

Канцлер ФРГ Шольц оценил переговоры России и стран Запада

По его словам, "хорошо, что есть разные переговорные форматы" для урегулирования ситуации. Шольц также добавил, что хочет "наполнить жизнью "нормандский формат"

Европа привержена принципу нерушимости границ, добавил Шольц. По его словам, "никто не хочет по учебникам истории смотреть, где раньше какие границы проходили".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,
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