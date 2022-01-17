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30 минут назад

СМИ узнали о "яростных переговорах" Назарбаева и Токаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в стране и ведет «яростные переговоры» с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым, пишет The Guardian со ссылкой на близкого к властям Казахстана бывшего западного чиновника.

«Моя информация на сегодняшний день заключается в том, что Назарбаев жив, и с Токаевым ведутся яростные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты», - сказал источник, комментируя слухи о возможном побеге Назарбаева из страны или даже его смерти.

Озвучены четыре версии судьбы «исчезнувшего» Назарбаева

По его словам, борьба за власть между Назарбаевым и Токаевым продолжается, и «нет никаких гарантий, что все закончится гладко».

Бывший министр и советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев подтвердил, что его бывший начальник находится в Казахстане и ведет переговоры со своим преемником. При этом, по мнению Ертысбаева, «ясно, что эпоха Назарбаева закончилась». Он также считает, что в недавнем насилии на улицах Казахстана виноваты «реакционные и консервативные силы из клана Назарбаева».

Так, по обвинению в попытке захвата власти был арестован бывший глава Комитета национальной безопасности страны (КНБ), давний соратник Назарбаева Карим Касимов и два его заместителя. Трое зятьев экс-президента страны покинули свои должности в ключевых госкомпаниях после протестов. Часть родственников Назарбаева уехали из Казахстана.

«Многие люди переходят из лагеря Назарбаева на сторону президента Токаева», — сказал Ертысбаев.

В начале января в Казахстане начались протесты и беспорядки из-за повышения цен на газ, однако демонстранты также протестовали против Нурсултана Назарбаева. На фоне протестов Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности руководителя Совета безопасности, которую бывший президент должен был занимать пожизненно.

В мире,Видео,Ермухамет Ертысбаев,Нурсултан Назарбаев,The Guardian,
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