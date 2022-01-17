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51 минуту назад

В Китае катастрофически упала рождаемость

Китай выпустил демографические данные за 2021 год. Оказалось, что в стране сильно упала рождаемость — ниже уровня Великого голода времён «Большого скачка».

В Китае катастрофически упала рождаемость
Фото: ReutersReuters

По прогнозам учёных, численность населения КНР к концу XXI века упадёт вдвое. Обогнать страну может даже Нигерия.

По данным Национального статистического бюро Китая, рождаемость в стране упала с 12 млн до 10,62 млн за год. А вот смертность составила 10,1 млн. Таким образом прирост населения оказался невелик.

Российский демограф Алексей Ракша рассказал Naked Science, что коэффициент суммарной рождаемости в Китае составил около 1,17. Он показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина за свою жизнь при поддержании такой же частоты рождения, что сейчас. В России же в 2019 году коэффициент рождаемости был 1,504. Демограф пришёл к выводу, что убыль населения Китая ежегодно может составить 2%.

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