Экс-премьер Украины рассказал о людоедской политике киевской власти

«Как оценивать эту политику, если в результате значительно возросла смертность, и резко упала рождаемость? На каждые 100 умерших — примерно 35 новорожденных, то есть в три раза меньше. Такого на Украине никогда не было. Это что? Как назвать по-другому эту политику?» — сказал Азаров.