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37 минут назад

Экс-премьер Украины рассказал о людоедской политике киевской власти

Киевская власть ведет людоедскую политику по отношению к населению Украины, уверен бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Об этом он заявил в интервью изданию «Украина.ру».

Экс-премьер Украины рассказал о людоедской политике киевской власти
Фото: Александр Натрускин / ReutersАлександр Натрускин / Reuters

По мнению экс-премьера, на Украине после государственного переворота 2014 года учредился практически неонацистский режим, который выражается в фактической убыли населения.

«Как оценивать эту политику, если в результате значительно возросла смертность, и резко упала рождаемость? На каждые 100 умерших — примерно 35 новорожденных, то есть в три раза меньше. Такого на Украине никогда не было. Это что? Как назвать по-другому эту политику?» — сказал Азаров.

Как заявлял ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, украинцы массово покидают страну из-за незрелости государства и отсутствия перспектив. Тренд на миграцию, по его словам, набирает популярность уже несколько лет.

По данным Всемирного банка и Государственной службы статистики Украины (Госстат), после распада СССР Украина потеряла каждого пятого жителя и оказалась на четвертом месте по уровню оттока населения.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Николай Азаров,
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