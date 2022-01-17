Европа оставит Польшу и Венгрию без денег

Европейский союз может оставить Польшу и Венгрию без финансовой помощи в феврале, заблокировав субсидии из бюджета и выплаты на восстановление после пандемии, пишет Bloomberg. Так ЕС приготовился «наказать» страны за несоблюдение демократических стандартов блока.

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Польша рискует лишиться более 130 миллиардов евро (149 миллиардов долларов), а Венгрия — более 40 миллиардов евро (45,6 миллиардов долларов). ЕС обвинил правительства государств в реализации противоправной реформы судебной системы, коррупции и отказе придерживаться верховенства европейского права. В блоке обеспокоены тем, что предоставляемые странам средства могут быть использованы Варшавой и Будапештом не по назначению, и это ставит под угрозу финансовые интересы ЕС.

ЕС получил право приостанавливать бюджетные платежи странам, которые сочтет «отступившими от демократии», в 2021 году. Источник Bloomberg рассказал, что блок может воспользоваться этим механизмом в отношении Польши и Венгрии уже в начале февраля, как только Европейский суд подтвердит законность его применения. По оценкам Oxford Economics, если ЕС прекратит поставлять денежные средства Польше до конца 2023 года, злотый может потерять более 12 процентов по отношению к доллару, рост ВВП замедлится на 1,4 процента, а общие потери производства до 2026 года составят 170 миллиардов злотых.