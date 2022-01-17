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55 минут назад

Порошенко дал провокационный совет Зеленскому

Бывший глава Украины Петр Порошенко в здании Печерского суда Киева дал провокационный совет нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видеозапись заявления политика опубликовал Telegram-канал «ВестиFM+».

Порошенко дал провокационный совет Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Петра Порошенко на Украине подозревают в государственной измене при поставках угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Следствие считает, что Порошенко использовал свои полномочия, чтобы искусственно организовать энергетический кризис в стране, а затем «по требованию представителей РФ» подписал соглашения о поставках с неподконтрольных Киеву территорий. 20 декабря 2021 года ему предъявили официальное обвинение в госизмене.

Сегодня бывший президент Украины вернулся на родину из зарубежного турне. Печерский районный суд Киева намерен рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о госизмене.

Порошенко приехал в суд со своей супругой. Перед заседанием он выступил перед своими сторонниками на митинге, сообщает РИА Новости.

Прежде чем войти в зал суда, бывший президент Украины сделал заявление, обратившись к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

«Перестаньте принимать наркотики. Потому что ваши действия абсолютно неадекватны», — посоветовал он Зеленскому.

Затем Порошенко развернулся и ушел, отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский ненавидит и боится его, и именно с этим связано уголовное преследование. При этом Порошенко подчеркивал, что возвращается домой не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии.

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,РИА Новости,
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