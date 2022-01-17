Озвучены четыре версии судьбы «исчезнувшего» Назарбаева

После прошедших в Казахстане беспорядков появились слухи об отъезде первого президента Нурсултана Назарбаева из страны, но в его пресс-службе их опровергли. «Московский комсомолец» рассказал о четырех версиях того, что происходит с экс-главой государства.

Одну из версий ранее высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он предположил, что Назарбаев «давно умер». По мнению политика, человек не может «так тихо спрятаться», ничего не говорить и при этом оставаться в живых.

Вторая версия - экс-президент мог укрыться в Киргизии. «МК» утверждает со ссылкой на односельчан Назарбаева, что он побывал в селе Шамалган 2-3 января, а оттуда на бронированном автомобиле якобы отправился в Киргизию. Газета напомнила, что младшая дочь экс-президента Алия была замужем за сыном бывшего главы Киргизии Аскара Акаева Айдаром.

По третьей версии, Назарбаев мог улететь в ОАЭ. Вторая и третья версия перекликаются.

В СМИ ранее появилась информация, что в международном аэропорту Манас в Киргизии приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй - из ОАЭ. Оба они позже покинули киргизский аэропорт.

На прошлой неделе страницы Алии Назарбаевой пропали из соцсетей после того, как журналисты заметили у ее аккаунта геолокацию в ОАЭ.