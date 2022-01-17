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59 минут назад

В Казахстане мэра города арестовали за пьяное вождение

В Казахстане мэра прибрежного города Форт-Шевченко Шалкыбая Азирбаева арестовали за пьяное вождение. Об инциденте сообщает «Лада».

Чиновника в должности акима города полицейские остановили на трассе Актау — Форт-Шевченко. По результатам медицинского освидетельствования у водителя Toyota Camry выявили 0,73 процента алкоголя в крови. В суде Азирбаев вину не признал, пояснив, что протирал спиртом шею из-за болезни.

Суд не прислушался к доводам обвиняемого и назначил ему наказание согласно казахстанским законам — 15 суток административного ареста и семь лет лишения права на управление автомобилем. Такое наказание действует в республике по части 1 статьи 608 КоАП («Управление транспортным средством водителем в нетрезвом виде»).

За проступок Азирбаева пообещали уволить. «Проводим служебное расследование, если факт подтвердится, он будет освобожден от занимаемой должности», — заявили в пресс-службе Мангистауской области.

Ранее на Украине автомобилисты подрались со сторонниками бывшего президента республики Петра Порошенко. На машину одного из водителей залезли агрессивные украинцы, разбили лобовое стекло и снесли боковое зеркало.

В мире,Видео,Петр Порошенко,
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