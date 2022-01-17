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1 час назад

Глава МИД Германии собралась на передовую в Донбасс

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок собралась посетить линию разграничения в Донбассе. О планах съездить на передовую он заявила во время визита в Киев 17 января, передает РИА Новости.

Глава МИД Германии собралась на передовую в Донбасс
Фото: ReutersReuters

Ранее Бербок сказала, что Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины. Она также сообщила, что Германия приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за того, что он «пока не полностью соответствует» праву Евросоюза.

После визита в Киев Бербок отправится в Москву. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым планируется обсудить вопросы европейской безопасности.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучали заявления об угрозе нападения России на Украину. В Кремле назвали их безосновательным нагнетанием напряженности.

В мире,Анналена Бербок,Сергей Лавров,МИД,ЕС,РИА Новости,
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