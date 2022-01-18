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1 час назад

Эстония обвинила Россию в четырехкратном подорожании газа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что газ в Европе подорожал в четыре раза из-за того, что Россия снизила его поставки, передает «Интерфакс».

Эстония обвинила Россию в четырехкратном подорожании газа
Фото: ReutersReuters

Большая часть Европы в качестве источника энергетики использует именно природный газ, отметила она.

«Если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20 процентов, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину», — обвинила Каллас Россию.

Она признала, что дефицит электроэнергии в Европе возник из-за снижения производственных мощностей, закрытия старых электростанций и дороговизны строительства новых. По словам премьер-министра, главное значение для решения проблем имеет зеленый поворот в энергетике.

Из-за рекордного роста цен правительство страны отменило повышение акцизов, сократило плату на электричество на 50 процентов и снизило сетевую плату на газ на 100 процентов для всех потребителей. Общая стоимость этих мер — 245 миллионов евро.

«Газпром» не забронировал на февраль мощности газопровода «Ямал — Европа» для транзита через Польшу. Также российская компания не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. «Газпром» в период с 1 по 15 января уменьшил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,1 процента, до 5,4 миллиарда кубометров.

В мире,Кая Каллас,Газпром,Интерфакс,
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