Украинские власти устроили «цирк» из возвращения бывшего президента страны Петра Порошенко в Киев из Варшавы. Они долго продержали его на паспортном контроле, пытаясь задержать, и тем самым сделали ему отличный пиар, заявил NEWS.ru директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По делу о госизмене экс-президенту грозит максимум домашний арест, уверен эксперт. Он считает, что Порошенко выиграл этот раунд противостояния с Зеленским.
Порошенко собирались вручить так называемое предъявление обвинения, но пограничникам мешали. Ну они полные дебилы, наш офис президента. Вместо того чтобы дать Порошенко спокойно пройти, они устраивали там цирк, продержали его возле окошка, не отдавали ему паспорт. Ермак и другие, которые считают себя большими специалистами по пиару, сделали Порошенко отличный пиар, — заявил Погребинский.
Порошенко у здания аэропорта встречала толпа людей. Политолог считает, что среди них были как сторонники экс-президента, так и работники, свезённые с предприятий Порошенко, которым угрожали увольнением.
Погребинский уверен, что Зеленский боится Порошенко, поэтому бывшему президенту страны по делу о госизмене суд назначит максимум домашний арест.
Порошенко этот раунд противостояния выиграл. Сейчас будет суд, и он должен принимать решение о мере пресечения. Максимум, что Порошенко грозит, — это домашний арест. Зеленский, конечно, боится. Да он всех боится, он своей тени боится, — считает политолог.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии напомнил, что у Порошенко есть сторонники на западе страны, в том числе среди украинских националистов. Кроме того, политик скупает «активную массовку» и через свои телевизионные каналы ведёт кампанию против Зеленского.
Зеленский особенно его боится, больше, чем Медведчука, потому что Порошенко поддерживают на Западе. Я не считаю, что речь идёт о том, что Порошенко совершит переворот или выиграет президентские выборы. У него шансов нет, надеюсь, у Зеленского тоже, — добавил политолог.
17 января Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене, связанному с организацией поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Сам политик вернулся в Киев из дипломатического турне, он посетил Турцию и Польшу.
Бывший президент Украины Петр Порошенко, как и обещал, вернулся на родину, где его обвиняют в государственной измене из-за поставок донбасского угля. Сам политик утверждает, что его преследуют по заказу президента Украины Владимира Зеленского. Украинская прокуратура просит арестовать политика, 17 января суд рассмотрит меру пресечения. Порошенко заявлял, что не боится ареста, поскольку уверен в своей правоте и рассчитывает на поддержку украинского народа.
Порошенко прилетел в столичный аэропорт Киева (Жуляны) из Варшавы, где у него были запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, передает »УНИАН».
К возвращению экс-президента на парковке аэропорта собралась толпа его сторонников. Информагентство EADaily утверждает, что большая часть из них — молодежь, которую наняла за небольшие суммы денег партия Порошенко «Европейская солидарность».
По оценке портала «Страна.ua», у аэропорта собрались около тысячи человек. Некоторые держали таблички со слоганами «Украине нужен Порох!» и «Руки прочь от Пороха».
Встречать экс-президента также пришли бывший замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский и бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. В ожидании рейса они оба успели выступить перед собравшимися.
После приземления Порошенко отправился проходить пограничный контроль. Там к экс-президенту подошли следователи ГБР (Государственное бюро расследований Украины). Они пытались вновь вручить Порошенко повестку в суд по «угольному делу», однако он отказался ее забрать.
По словам Порошенко, на контроле сотрудники ГБР отобрали у него паспорт и пытались не пустить на территорию Украины.
«Якобы пытались установить, являюсь ли я Петром Порошенко. Так сильно они нас «ждали». Так сильно они нас боятся», — посчитал политик.
ГБР, со своей стороны, подтвердило, что проверяло документы Порошенко в рамках процессуальных действий. Госбюро указало, что приветствует решение политика вернуться и принять участие в суде по его делу.
Представитель ГБР отметила, что адвокаты Порошенко в аэропорту сбежали от сотрудников бюро, воспользовавшись толпой.
«Адвокаты Петра Алексеевича заверили, что получат все процессуальные документы, но после прохождения пограничного контроля, путем создания искусственной толпы, сбежали», — указали в Госбюро.
В итоге экс-президенту вернули паспорт и благополучно пропустили в аэропорт, где он произнес речь перед сторонниками.
Во время выступления Порошенко обвинил в госизмене Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского, а также поблагодарил народ за поддержку.
«У нас уже есть первая маленькая победа. Они собирались задержать меня здесь, в аэропорту. Но не смогли из-за вас. <...> Вы говорили, что стране нужен Порох? Теперь у вас Порох есть!», — заявил он.
По словам политика, в аэропорту собрались 15 тысяч его сторонников.
Порошенко заявил, что собирается ехать из аэропорта сразу в суд, и попросил сторонников также прийти туда.
«Сейчас я двигаю на суд. И там дадим им бой, как Путину в 2014-2015 годах. Всех жду под судом», — призвал Порошенко.
Он закончил выступление словами «Бог с нами. Правда с нами» и уехал из аэропорта.
Заседание по делу Порошенко проведет Печерский районный суд Киева, оно запланировано на 12 часов мск. Суд рассмотрит избрание меры пресечения для подозреваемого, прокуратура ходатайствует о его аресте с возможностью выхода под залог в размере миллиарда гривен (32,4 млн евро).
Как передавала «Страна.ua», к суду стягивались сторонники Порошенко, около здания дежурило много полиции.
Украинское следствие считает, что, будучи президентом, Порошенко организовал схему по вывозу угля из неподконтрольного Киеву Донбасса на территорию Украины. При этом он якобы действовал в сговоре с властями России и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Всего на Украину таким образом поставили угля на общую сумму около 1,5 млрд грн (4 млрд руб.). Помимо Порошенко по делу проходят еще несколько человек, в том числе экс-министр энергетики Владимир Демчишин и украинский оппозиционный лидер Виктор Медведчук.
Порошенко обвинили по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины. Если его признают виновным, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. По украинскому законодательству, ЛНР и ДНР признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма.
Уголовное дело против экс-президента возбудили в декабре 2021 года. В том же месяца ГБР попыталось вручить политику повестку на допрос, однако он проигнорировал сотрудников бюро и в спешке уехал от них на машине. В тот же день Порошенко купил билет на самолет и улетел в Европу.
При этом политик заявил, что не бежал из страны, а отправился в заранее запланированную рабочую поездку. Он обещал, что вернется на родину 17 января, чтобы прийти в суд.
«Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — подчеркивал Порошенко.
Он добавлял, что не намерен менять планы из-за уголовного преследования.
«Мне передают «привет» из офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, чтобы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не сделаю им такой подарок и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского», — сказал Порошенко.
В начале января суд в Киеве арестовал все имущество и активы Порошенко. Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал происходящее «абсолютным беспределом» и заявил, что его клиента преследуют по политическим мотивам.
Позже, 12 января, киевский суд разрешил задержать Порошенко после возвращения на Украину, чтобы доставить на судебное заседание. ГБР сообщало, что силой Порошенко повезут в суд только в крайнем случае.
Сам политик уточнял, что после возвращения даст ответ «на все вопросы», связанные с уголовным делом. Украинским властям он советовал «не пугать арестом прямо в аэропорту» и не тратиться на слежку и прослушку за ним, поскольку не собирается скрываться.
Порошено также заявил, что не боится ареста.
«Я не опасаюсь, потому что за мной народ Украины, и за мной правда, а за ними ложь», — пояснил он.
Комментируя возбужденное против него уголовное дело, экс-президент говорил, что Зеленский ненавидит его и боится, и потому преследует. «На День ФСБ (20 декабря) Зеленский сделал такой подарок Путину, что объявил подозрение мне, пятому президенту, который пять лет давал отпор российской агрессии», — считает Порошенко.
Следователь Госбюро расследований Украины (ГБР) упал, пытаясь догнать бывшего президента страны Петра Порошенко в аэропорту Киева и вручить ему повестку в суд. Об это сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале.
По словам журналистки, на паспортном контроле у Порошенко забрали паспорт и не отдавали его, сопровождавшие его депутаты «подняли крик». После этого появились следователи ГБР и началась давка. Документ экс-президенту страны не отдавали до тех пор, пока следователь ГБР «не вломился в кабинку погранца с криком: «отдай паспорт», написала Кошкина.
«Следователь и его сопровождающие пытаются догнать (Порошенко — Прим. ред.). Камеры — следом. В результате давки следователь спотыкается и падает посреди коридора. Вместе с ним падает журналистка «Прямого» (телеканал Порошенко — Прим. ред.), все стопорятся. Эти несколько секунд решают исход дела — Порошенко с депутатами успевает дойти к выходу»,— отметила она.
По словам Кошкиной, после того, как Порошенко вернули паспорт, сопровождавшие его депутаты вытолкнули политика в коридор, ведущий в зал прилета.
Государственная пограничная служба Украины заверила, что не имела намерений не пустить экс-президента страны Петра Порошенко в понедельник на родину, так как он является гражданином своей страны. Его утверждение о том, что была такая попытка, ведомство назвало манипуляцией.
"Во избежание информационных спекуляций сообщаем: во время пересечения границы Петром Порошенко украинские пограничники четко соблюдали нормы законодательства. Пограничники фиксировали манипуляции того, что якобы господина Порошенко пытаются не пропустить на Украину", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Погранслужба напомнила, что "ни один гражданин Украины не может быть ограничен в праве вернуться на Украину". В ведомстве также сообщили, что во время прохождения экс-президентом контроля в аэропорту об этом были проинформированы представители правоохранительных органов.
Бывший президент Украины Петр Порошенко приехал к зданию Печерского суда в Киеве. У помещения ему организовали сцену с большим экраном, где Порошенко выступил перед сторонниками. Видео с места передает Telegram-канал «Политика Страны».
В ходе митинга политик перечислил собственные достижения на посту президента, а также в очередной раз назвал обвинение в государственной измене незаконным. «Зеленую власть» (имеются в виду сотрудники и однопартийцы президента Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») он назвал «бездельниками». В речи Порошенко упомянул и российского лидера Владимира Путина. Закончив говорить, политик вошел в здание суда без повестки — ее ранее не смогли вручить ему украинские следователи.
На Украине судебными решениями уже арестованы все активы Порошенко. При этом за свободу самого политика следствие потребовало 36 миллионов долларов, иначе мерой пресечения должен быть избран арест, считают обвинители.
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал противников власти президента Украины Владимира Зеленского к объединению. Он заявил об этом, выступая в понедельник перед своими сторонниками у здания киевского аэропорта после возвращения из-за границы на Украину, где его обвиняют в государственной измене.
"Мы здесь не для того, чтобы защитить Порошенко. Мы тут для того, чтобы объединиться и защитить Украину", - заявил бывший президент.
Он отметил, что его поддерживает не только его партия "Европейская солидарность", но и другие политические силы, выступающие против действующей украинской власти.
"Очень важно, что вместе с нами представители других политических демократических сил, что сейчас является символом нашего объединения, потому что сейчас мы должны объединиться и показать, что объединенная Украина сильна", - подчеркнул Порошенко, добавив, что "сильная Украина" способна "дать отпор" России.
Порошенко пообещал в своем выступлении, что представители нынешней власти страны понесут заслуженное наказание. К их числу он причислил не только президента Зеленского, но и бизнесмена Игоря Коломойского, которого Порошенко считает своим противником и обвиняет в том, что тот оказывает влияние на нынешнего лидера Украины.
"Зеленские и Коломойские, пока мы строили фундамент нашего государства, разрушали Украину, вынимали из карманов налогоплательщиков десятки миллионов долларов и строили себе виллы в Лондоне и Италии. <...> А теперь, находясь у власти, обвиняют нас в госизмене. Все они будут нести за это ответственность", - сказал Порошенко, обращаясь к встречавшим его в аэропорту сторонникам.
Бывший глава государства сравнил нынешнюю власть с администрацией бывшего президента Виктора Януковича, свергнутого в 2014 году в результате государственного переворота и массовых беспорядков, одним из организаторов которых был Порошенко.
"Сегодня они [нынешняя украинская власть] сами превращаются в Януковича и отбрасывают нас на десять лет [назад]", - заявил Порошенко.
После своего выступления экс-президент отправился из аэропорта в Печерский суд Киева, куда он был вызван для предъявления обвинений.
Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко для того, чтобы адвокаты могли ознакомиться с материалами следствия. Об этом сообщил в понедельник из зала суда адвокат Порошенко Игорь Головань, комментарий которого транслировал телеканал "Прямой"
"Сколько (судья - прим. ТАСС) даст времени, он не сказал. Сказал, что сообщит дополнительно", - заявил Головань.
Адвокаты просили предоставить им несколько часов для ознакомления, однако точное время перерыва пока неизвестно.
Позже депутат Верховной рады, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что перерыв объявлен до 15:00 мск. По словам Порошенко, в деле девять томов.
На заседании адвокаты Порошенко заявили, что экс-президенту не было предъявлено обвинение, а также не вручена повестка на заседание. От государственных адвокатов экс-президент отказался, назвав эту инициативу провокацией.
Ранее Порошенко прибыл в Печерский райсуд Киева, передавал корреспондент ТАСС с места событий. У здания суда находились несколько тысяч сторонников экс-президента.
Кремль не следит за ситуацией с возвращением на Украину экс-президента этой страны Петра Порошенко. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, мы за этим не следим", - сказал он.
Представитель Кремля заметил, что Порошенко сейчас является одним из политических оппонентов действующего президента Украины Владимира Зеленского.
"Он находится в оппозиции. Но это не вопрос для того, чтобы мы пристально за этим следили", - добавил Песков.
"В целом сейчас политическим оппонентам Зеленского приходится нелегко на Украине. Это очевидно. Это мы фиксируем", - подытожил он.
Последствия возвращения бывшего президента Украины Петра Порошенко однозначно означают политический проигрыш его оппонента, действующего лидера республики Владимира Зеленского. Таким мнением поделился российский сенатор от Крыма Сергей Цеков, передает News.ru.
«Когда Порошенко прибудет, станет понятно, решится ли Зеленский его арестовать или нет. Но он делает из Порошенко страдальца в определенном смысле, а по большому счету, накручивает ему рейтинг, я в этом уверен», — рассказал Цеков.
По мнению сенатора, Зеленский проиграет при любом сценарии.
«Если Порошенко арестуют, то в этом случае ситуация вполне понятна — его сторонники мобилизуются для освобождения, так сказать, своего лидера. А если его не арестуют, то это будет говорить о том, что Зеленский струсил, Зеленский после громких заявлений не сделал решительного шага», — объяснил он.
Возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко в Киев является частью его предвыборной кампании, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он описал его политическое будущее и отметил, что по результатам опросов Порошенко с небольшим преимуществом, но победил бы Владимира Зеленского на выборах, если бы они проходили прямо сейчас. Потому именно он, вероятно, станет следующим президентом Украины, предположил Марков.
Порошенко вернулся в Киев 17 января. Ему удалось проигнорировать вызов в суд и пройти паспортный контроль без вручения повестки. Об этом он сам рассказал журналистам, пообещав наказать действующие украинские власти.
«На прошлых выборах Зеленский оглушительно победил Порошенко за счет того, что обещал мир с Россией, на Донбассе, прекращение борьбы с русским языком. Но он соврал. Война продолжается, а Зеленский теперь воспринимается как человек слабый, как обманщик. Прими в президентской гонке участие человек, который действительно выступал бы за мир, то, без сомнения, он бы победил, но Штаты не допустят такого кандидата до выборов», — считает Марков.
У граждан Украины остается только такой выбор: фальшивый политик мира Зеленский и политик войны Порошенко. И последний, скорее всего, победит
Сергей Марков
Политолог
Возвращение Порошенко на Украину даже под угрозой ареста Марков назвал хорошо продуманным шоу, организованным политтехнологами бывшего и действующего президентов под покровительством США. Потому речи о реальном уголовном преследовании экс-главы государства, по его словам, идти не может.
«Украина — оккупированная страна, там имеет место откровенный диктат в лице внешнего центра управления, построенного спецслужбами США, Великобритании и Канады. И они запрещают Зеленскому посадить Порошенко, несмотря на то, что этого требует большинство граждан Украины, желающих призвать его к ответу за воровство и войну. Но война здесь — приказ американцев, а воровство — такая форма зарплаты Порошенко», — считает политолог.
Даже несмотря на то, что к экс-президенту большинство украинцев относится негативно, Марков уверен: у него все равно есть большие шансы победить на президентских выборах. Украинцы знают, что он коррупционер, но о Зеленском они думают то же самое, уверен политолог.
Даже если вдруг к выборам допустят еще какого-то кандидата, он окажется таким же коррупционером. И граждане это прекрасно понимают
Сергей Марков
Политолог
«Зеленский немного выигрывает у Порошенко в том, что он более склонен к миру, хотя обещания этого так и не выполнил. Плюс же Порошенко в том, что он более профессиональный политик, серьезный и жесткий человек. А вообще, настоящие опросы показывают, что, проходи выборы сейчас, Порошенко с ничтожным преимуществом, но победил бы Зеленского. Что стало бы идеальным вариантом для американцев», — заключил Марков.