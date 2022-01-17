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1 час назад

В Казахстане ответили на слухи об отъезде Назарбаева в ОАЭ

Посольство Казахстана в ОАЭ не подтвердило, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в этой стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломаты в разговоре с агентством указали на последние заявления пресс-службы Назарбаева, согласно которым он находится в Казахстане.

В СМИ ранее появилась информация, что в международном аэропорту Манас в Киргизии приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй - из ОАЭ. Оба они позже покинули киргизский аэропорт.

Появились подробности о местонахождении Назарбаева

На прошлой неделе страницы младшей дочери Назарбаева Алии пропали из соцсетей после того, как журналисты заметили у ее аккаунта геолокацию в ОАЭ.

Сам Назарбаев, по словам его пресс-секретаря Айдоса Укибая, не покидал страну из-за беспорядков. Укибай заявил, что Назарбаева находится в столице республики и поддерживает связь с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В мире,Видео,Нурсултан Назарбаев,Международный аэропорт "Манас",
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