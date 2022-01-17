Посольство Казахстана в ОАЭ не подтвердило, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в этой стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломаты в разговоре с агентством указали на последние заявления пресс-службы Назарбаева, согласно которым он находится в Казахстане.

В СМИ ранее появилась информация, что в международном аэропорту Манас в Киргизии приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй - из ОАЭ. Оба они позже покинули киргизский аэропорт.

На прошлой неделе страницы младшей дочери Назарбаева Алии пропали из соцсетей после того, как журналисты заметили у ее аккаунта геолокацию в ОАЭ.