Следователи опубликовали преступную «схему» Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опубликовало преступную «схему» поставок угля, в которой обвиняют бывшего президента Петра Порошенко. Об этом 17 января сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Valentyn Ogirenko / Reuters

Материалы раздали журналистам на брифинге официального представителя ГБР Татьяны Сапьян. По версии следователей, фигуранты уголовного дела организовали поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасс. В центре схемы оказался Порошенко. Он, в частности, занимался дискредитацией закупок угля у ЮАР, оказывал содействие депутату Виктору Медведчуку, который также является фигурантом дела, и назначил министром энергетики Владимира Демчишина, объявленного теперь в международный розыск.

Порошенко вернулся на Украину 17 января. В Печерском районном суде Киева проходит заседание, на котором политику должны избрать меру пресечения. Ранее были арестованы его имущество и активы.