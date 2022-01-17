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1 час назад

Следователи опубликовали преступную «схему» Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опубликовало преступную «схему» поставок угля, в которой обвиняют бывшего президента Петра Порошенко. Об этом 17 января сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Следователи опубликовали преступную «схему» Порошенко
Фото: Valentyn Ogirenko / ReutersValentyn Ogirenko / Reuters

Материалы раздали журналистам на брифинге официального представителя ГБР Татьяны Сапьян. По версии следователей, фигуранты уголовного дела организовали поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасс. В центре схемы оказался Порошенко. Он, в частности, занимался дискредитацией закупок угля у ЮАР, оказывал содействие депутату Виктору Медведчуку, который также является фигурантом дела, и назначил министром энергетики Владимира Демчишина, объявленного теперь в международный розыск.

Порошенко вернулся на Украину 17 января. В Печерском районном суде Киева проходит заседание, на котором политику должны избрать меру пресечения. Ранее были арестованы его имущество и активы.

По версии следствия, Порошенко использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В мире,Владимир Демчишин,Виктор Медведчук,Петр Порошенко,
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