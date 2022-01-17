The Week: Путин просчитал блеф НАТО и США по теме Украины

«Теперь наши геополитические соперники больше не готовы все время нам уступать. Путин, например, похоже намерен проверить предположение о том, что в российском ближнем зарубежье у России на карту поставлено гораздо больше, чем у нас. И вполне вероятно, что исход этого теста будет в его пользу», — пояснил автор материала.