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50 минут назад

The Week: Путин просчитал блеф НАТО и США по теме Украины

В британском издании заявили, что Соединенным Штатам не стоит ждать, когда президент РФ Владимир Путин моргнет и он уже раскрыл блеф Североатлантического альянса по теме с Украиной. Об этом сообщает издание The Week.

The Week: Путин просчитал блеф НАТО и США по теме Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По утверждению издания, американской стороне надо отказаться от расширения НАТО на Восток и определиться со своими внешнеполитическими приоритетами.

Обозреватель издания Дэймон Линкер задался вопросом, как США оказались в такой затруднительной ситуации.

«Мы попали сюда благодаря блефу — и очевидному решению президента России Владимира Путина его разоблачить», — уточняется в статье.

Как считает колумнист СМИ, НАТО расширило военное влияние по всему миру за счет войн в Югославии, борьбы с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) в Афганистане и других операциях.

«Теперь наши геополитические соперники больше не готовы все время нам уступать. Путин, например, похоже намерен проверить предположение о том, что в российском ближнем зарубежье у России на карту поставлено гораздо больше, чем у нас. И вполне вероятно, что исход этого теста будет в его пользу», — пояснил автор материала.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсуждать с РФ сокращение вооружений.

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