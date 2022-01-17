Бывшего президента Украины Петра Порошенко объявили в розыск. Об этом 17 января сообщает Telegram-канал VESTI со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) республики.

Из базы данных МВД следует, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске с 24 декабря.

17 января Порошенко вернулся из-за границы на Украину и приехал на заседание Печерского районного суда Киева, который должен избрать ему меру пресечения по делу о государственной измене. Обвинение просит арестовать бывшего президента на два месяца или же отпустить под залог в 1 миллиард гривен (35,7 миллиона долларов).

Петра Порошенко обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по указанию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Другим фигурантом дела является депутат Верховной Рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.