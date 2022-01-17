Обзор иноСМИ: новое требование НАТО и ядерное усиление России

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Россия «спешит разместить ядерные боеголовки с оглядкой на Азиатско-Тихоокеанский регион», пишет японское издание «Тюнити симбун». Две новые атомные подлодки с баллистическими ракетами будут дислоцированы на Дальнем Востоке, что предполагает «катастрофический ответный удар» в случае начала ядерной войны.
«Тюнити симбун» отмечает, что через 30 лет после окончания холодной войны и распада СССР Россия вновь возвращается к теории ядерного сдерживания. В сентябре прошлого года США создали оборонный альянс AUKUS вместе с Австралией и Великобританией, в рамках которого в Тихом океане будут базироваться атомные подлодки. Издание подчеркнуло, что Россию раздражает появление «исторически противоречивой британской тени» в регионе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для деэскалации украинского кризиса гибкость должна проявить Россия, а не Украина, сообщает «Главред». Так Столтенберг ответил на вопрос о том, что может сделать правительство Владимира Зеленского в рамках Минских договоренностей, чтобы предотвратить войну в Европе.
Столтенберг в ответ обвинил Россию в эскалации кризиса, заявив, что ожидать каких-то действий по сглаживанию ситуацию от «жертвы агрессии, значит представлять все чуть-чуть странным, перевернутым образом». В то же время он подчеркнул, что в НАТО по-прежнему готовы снова сесть за стол переговоров и выслушать опасения России.
Британский таблоид Daily Mail рассказал о возвращении российских миротворцев из Казахстана домой. В комментариях к статье британцы напомнили о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «когда к вам приходят русские, иногда их бывает очень трудно заставить уйти».
Пользователь под ником Geografree написал, что «незаменимые русские войска снова спасли положение». Rudolf-7 задался вопросом, «была ли это последняя попытка цветной революции»: «Если бы янки были миротворцами, они бы уже создали в огромной стране как минимум две базы за счет казахского народа, но теперь им приходится списывать деньги, вложенные в переворот». Tom mix поинтересовался, «где же Блинкин, который сказал, что русские войска не уйдут».
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказала, что перед визитом главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев и Москву украинский посол Андрей Мельник призвал ее одобрить поставки вооружений на Украину. Дипломат назвал «крайне горьким и разочаровывающим» нежелание новых властей Берлина помогать Украине оружием.
В 2021 году в ходе предвыборной борьбы глава «зеленых», в итоге вошедших в коалиционное правительство, Роберт Хабек говорил, что вряд ли можно отказать стране в «оборонительном вооружении». Председатель ХДС Фридрих Мерц также допускал, что Германия рассмотрит поставки оружия Киеву. Однако Бербок отмечала, что «дальнейший рост напряженности не принесет Украине безопасности».
Британских героев, к примеру сэра Фрэнсиса Дрейка и сэра Уинстона Черчилля, отказываются чествовать в британских школах, которые делают выбор «в пользу таких современных икон, как [экоактивистка] Грета Тунберг». Об этом пишет Daily Mail.
Британские школьники традиционно объединяются в так называемые дома - разновозрастные группы для участия в спортивных и академических мероприятиях. Домам обычно давали имена национальных героев. Но стремление к «актуальности и разнообразию» привело к тому, что по меньшей мере 30 школ в последние годы переименовали свои дома. К примеру, младшая школа Хауден в Восточном Йоркшире отказалась от сэра Фрэнсиса Дрейка, адмирала Нельсона и сэра Уолтера Рэли в названиях домов в пользу Тунберг, форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, пакистанской правозащитницы Малалы Юсуфзай и поэтессы Аманды Горман.