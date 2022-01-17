Обзор иноСМИ: новое требование НАТО и ядерное усиление России

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«Россия усиливает ядерное сдерживание»

Россия «спешит разместить ядерные боеголовки с оглядкой на Азиатско-Тихоокеанский регион», пишет японское издание «Тюнити симбун». Две новые атомные подлодки с баллистическими ракетами будут дислоцированы на Дальнем Востоке, что предполагает «катастрофический ответный удар» в случае начала ядерной войны.

«Тюнити симбун» отмечает, что через 30 лет после окончания холодной войны и распада СССР Россия вновь возвращается к теории ядерного сдерживания. В сентябре прошлого года США создали оборонный альянс AUKUS вместе с Австралией и Великобританией, в рамках которого в Тихом океане будут базироваться атомные подлодки. Издание подчеркнуло, что Россию раздражает появление «исторически противоречивой британской тени» в регионе.

В НАТО потребовали от России гибкости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для деэскалации украинского кризиса гибкость должна проявить Россия, а не Украина, сообщает «Главред». Так Столтенберг ответил на вопрос о том, что может сделать правительство Владимира Зеленского в рамках Минских договоренностей, чтобы предотвратить войну в Европе.

Столтенберг в ответ обвинил Россию в эскалации кризиса, заявив, что ожидать каких-то действий по сглаживанию ситуацию от «жертвы агрессии, значит представлять все чуть-чуть странным, перевернутым образом». В то же время он подчеркнул, что в НАТО по-прежнему готовы снова сесть за стол переговоров и выслушать опасения России.

«Незаменимые русские войска снова спасли положение»

Британский таблоид Daily Mail рассказал о возвращении российских миротворцев из Казахстана домой. В комментариях к статье британцы напомнили о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «когда к вам приходят русские, иногда их бывает очень трудно заставить уйти».

Пользователь под ником Geografree написал, что «незаменимые русские войска снова спасли положение». Rudolf-7 задался вопросом, «была ли это последняя попытка цветной революции»: «Если бы янки были миротворцами, они бы уже создали в огромной стране как минимум две базы за счет казахского народа, но теперь им приходится списывать деньги, вложенные в переворот». Tom mix поинтересовался, «где же Блинкин, который сказал, что русские войска не уйдут».

Киев ждет поставок оружия от Германии

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказала, что перед визитом главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев и Москву украинский посол Андрей Мельник призвал ее одобрить поставки вооружений на Украину. Дипломат назвал «крайне горьким и разочаровывающим» нежелание новых властей Берлина помогать Украине оружием.

В 2021 году в ходе предвыборной борьбы глава «зеленых», в итоге вошедших в коалиционное правительство, Роберт Хабек говорил, что вряд ли можно отказать стране в «оборонительном вооружении». Председатель ХДС Фридрих Мерц также допускал, что Германия рассмотрит поставки оружия Киеву. Однако Бербок отмечала, что «дальнейший рост напряженности не принесет Украине безопасности».

Грета Тунберг вместо Черчилля: британские школы выбирают новых героев

Британских героев, к примеру сэра Фрэнсиса Дрейка и сэра Уинстона Черчилля, отказываются чествовать в британских школах, которые делают выбор «в пользу таких современных икон, как [экоактивистка] Грета Тунберг». Об этом пишет Daily Mail.