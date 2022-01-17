Порошенко прибыл в здание суда Киева

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский суд Киева, где должно состояться заседание об избрании меры пресечения по делу о государственной измене. Начало заседания назначено на 12:00 по московскому времени.

Фото: Петро Порошенко, Facebook Петро Порошенко, Facebook

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в начале процесса Порошенко выступил перед своими сторонниками. Политик заявил о начале процесса объединения демократических сил страны и обвинил действующее правительство в устранении оппонентов с помощью судов.