Нашествие жуков в аргентинском городе сняли на видео

На аргентинский город Санта-Исабель обрушилось нашествие жуков. Уже больше недели жители населенного пункта страдают от полчищ насекомых. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший кадры с места событий.
Причиной скопления огромного количества жуков могли стать обильные дожди на фоне аномального потепления. Температура воздуха составила 40 градусов. Из-за сложившейся ситуации власти Санта-Исабель приняли решение отключить в городе освещение на несколько дней.
Ранее сообщалось, что в Чили мощный пожар уничтожил 100 домов.