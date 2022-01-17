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42 минуты назад

Нашествие жуков в аргентинском городе сняли на видео

На аргентинский город Санта-Исабель обрушилось нашествие жуков. Уже больше недели жители населенного пункта страдают от полчищ насекомых. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший кадры с места событий.

Причиной скопления огромного количества жуков могли стать обильные дожди на фоне аномального потепления. Температура воздуха составила 40 градусов. Из-за сложившейся ситуации власти Санта-Исабель приняли решение отключить в городе освещение на несколько дней.

Ранее сообщалось, что в Чили мощный пожар уничтожил 100 домов.

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