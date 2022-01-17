Стало известно, что делал Назарбаев во время протестов

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посещал родное село Шамалган под Алма-Атой и семейное захоронение 2 и 3 января 2022 года, сообщают СМИ. В эти дни в городах республики начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ.

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Информацию о том, что в начале года Назарбаев посещал родное село и родовое захоронение, рассказали MK.RU жители села Шамалган. «Он приезжал 2—3 января, потом уехал. Больше мы его не видели. <…> В селе такие вещи не скроешь. Мы насчет его визита поняли по машинам с сопровождением, которые сюда понаехали», — признался изданию один из местных жителей.

Последний раз Назарбаев появлялся на публике 28 декабря в Санкт-Петербурге. Тогда он встречался с российским президентом Владимиром Путиным, напоминает «Федеральное агентство новостей». С начала протестов елбасы ни разу не высказывался о ситуации в Казахстане. Была информация, что он тяжело болен или вовсе умер. «Да все с ним [Назарбаевым] хорошо. Я его лично не видел. Но те, кто видел, рассказывали, что нормально он выглядел. Кортеж, охрана, все при нем было, как обычно», — опроверг слухи о смерти экс-главы Казахстана житель Шамалгана.