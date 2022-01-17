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1 час назад

Порошенко вручили повестку в суд

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко в киевском аэропорту вручили повестку с вызовом в суд, где будет рассматриваться вопрос об его аресте. По данным РИА «Новости», экс-президента по прилете из Варшавы пытались задержать силовики.

Порошенко вручили повестку в суд
Фото: Официальный сайт Президента УкраиныОфициальный сайт Президента Украины

«Порошенко пытаются задержать в аэропорту в Киеве, депутаты пытаются помешать силовикам. На пограничном контроле следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд, в которой он назван задержанным», — пишет агентство.

Сегодня Порошенко вернулся в Киев, который он покинул 18 декабря после того, как ему пытались вручить повестку в суд. Экс-президента ранее обвинили в госизмене и содействии террористической организации. Суд в Киеве рассмотрит ходатайство об его аресте.

В мире,Петр Порошенко,
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