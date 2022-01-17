Дочь Назарбаева купила замок в Швейцарии

«Замок был выставлен на продажу еще три года назад, и владельцы надеялись получить за него 120 млн франков. То есть можно сказать, что Динара Кулибаева выгодно его купила – всего лишь за 62 млн. А вообще, Динара Кулибаева поселилась в Женеве еще в 2011 году, после того как годом ранее приобрела по тем временам самую дорогую виллу в нашем городе у бизнесмена Рустама Аксененко за 74,7 млн франков. Речь тогда шла о роскошной вилле, тоже на берегу озера, в коммуне Аньер, расположенной на территории площадью почти 8 тыс. квадратных метров. С тех пор Динара Кулибаева постоянно входит в рейтинги самых богатых людей Швейцарии, который ежегодно в декабре публикуется экономическим журналом Bilan. В последний раз наши коллеги оценивали ее состояние в 1,5 млрд франков», – сказала она.